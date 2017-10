Großeinsatz der Polizei – Bombendrohung gegen drei Altenheime

Am Montagmorgen sind in zwei Altenheimen der Region Bombendrohungen eingegangen. Betroffen sind die Caritas-Einrichtung in Grimma und ein Seniorenheim in Markranstädt. Ein Unbekannter rief gegen 08 Uhr in den Heimen an und sagte, dass dort eine Bombe versteckt sei. Die Polizei musste die Einwohner evakuieren und durchsuchte die Gebäude. Da bei allen Anrufen der gleiche Satz fiel, geht die Polizei von einem Täter aus.