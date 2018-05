Großer Andrang beim Tag der offenen Tür

Chemnitz - Die TU Chemnitz hat am Samstag ihre Türen für Studieninteressierte geöffnet.

Von 14 bis 18 Uhr gab es an Info-Ständen aller Fakultäten, bei Führungen und in Vorträgen jede Menge nützliche Informationen. So gab unter anderem die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik einen Einblick in die aktuelle Roboter-Forschung.

Insgesamt wurden 101 Studienangebote für das Wintersemester vorgestellt. Neu dabei sind die beiden modularisierten Diplomstudiengänge Maschinenbau und Mathematik. Zudem werden vier neue Masterstudiengänge angeboten.