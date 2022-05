Großer Feuerwehreinsatz auf der Baustelle des Kaufpark Nickern – Was war da los?

Die Einsatzkräfte der Dresdner Feuerwehr haben am Sonntagmorgen von etwa 9 Uhr bis 12 Uhr eine aufwendige Rettungsübung an der Baustelle des Kaufpark-Nickern in Dresden Prohlis durchgeführt. Der Kaufpark wird derzeit aufwendig erneuert, dafür werden Gebäudeteile abgerissen. Gemeldet wurde der Feuerwehr ein Teileinsturz der Baustelle mit einer oder mehreren eingeklemmten Personen, die geborgen werden müssen.