Großer Streik im ÖPNV: Das sollten die Sachsen wissen

Sachsen - Am Dienstag könnte es unangenehm werden für viele Pendler in Sachsen, denn Busse und Bahnen des ÖPNV werden mit Beginn der Frühschicht bestreikt. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft Verdi. Betroffen sind die Verkehrsbetriebe in Dresden, die Chemnitzer Verkehrs AG sowie die Verkehrsbetriebe in Leipzig und deren Tochterunternehmen.