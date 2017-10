Großes HOPE-Kinderfest auf dem Altmarkt – DRESDEN FERNSEHEN überträgt den Galaabend

Mit dem Kinderfest möchte die Initiatorin der HOPE-Gala Viola Klein eine Brücke zwischen Kindern in Südafrika und in Dresden bauen: „Bei der HOPE-Gala blicken wir über den Tellerrand und sammeln Spenden für Kinder in Südafrika“, so Viola Klein. „Das ist wichtig, denn wir unterstützen die Selbsthilfe in Afrika. Aber es gibt auch in Dresden Kinder und Familien, die Hoffnung brauchen und die sich von der Gesellschaft allein gelassen fühlen. Ihnen wollen wir mit dem HOPE-Kinderfest eine Freude machen, und ganz viele Partner der HOPE-Gala unterstützen uns dabei.“

Das Programm verspricht viel Abwechslung für alle Altersgruppen. So zeigt der Circus Piccolino einen Ausschnitt aus seinem aktuellen Programm, das Mutzelhaus und die Barmer haben jede Menge Spielideen parat, der Philharmonische Kinderchor ist dabei, und „Känguru Sidney“ lädt zur Stadtrundfahrt. Sarrasani und der Dresdner Weihnachtscircus werden die Kinder überraschen, es gibt mehrere Hüpfburgen, Kinderschminken,Bungee-Trampolin, einen Clown und vieles mehr. Gleich zweimal lädt Christian Berg zu seinem Mitmach-Musical „Der Fischer & seine Frau“, das 2016 vor begeistertem Publikum Premiere feierte. Christian Bergs Werke zählen zu den meistgespielten Kindermusicals im deutschen Sprachraum. Bekannt wurde Berg mit „Jim Knopf und der Lokomotivführer“, das er zusammen mit Konstantin Wecker schrieb. Und 17.45 Uhr steht Sänger und Dschungelkönig Joey Heindle für seine großen und kleinen Fans auf der Bühne. Finanziert wird die Veranstaltung durch das IT-Unternehmen Saxonia Systems AG, das Viola Klein gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Andreas Mönch leitet. Sie haben die HOPE-Gala vor 12 Jahren ins Leben gerufen und engagieren sich jedes Jahr als Hauptsponsor.

Dresden Fernsehen wird erstmals die Gala komplett übertragen. Der Eintritt zum Kinderfest ist frei. Kinder aus Dresdner Kinderheimen bekommen zusätzlich Gutscheine für Speisen und Getränke. „Das ist eine Idee unserer Saxonia-Mitarbeiter“, erzählt Viola Klein. „Darüber hinaus gehen 50 Prozent der Einnahmen aus dem Verkauf an den Ständen als Spende nach Südafrika. “ Die professionelle Organisation des Kinderfestes übernimmt die Eventagentur von Frank Schröder, die auch für das Stadtfest verantwortlich zeichnet. Dabei wird sein Team von zahlreichen Partnern unterstützt. Das Fest beginnt um 15 Uhr und wird im Beisein des Oberbürgermeisters Dirk Hilbert eröffnet.

Das genaue Programm des Kinderfestes gibt es hier.