Großes Jubiläum bei EP:Dähn

Leipzig – Elektrofachhändler EP: Dähn ist 25 und das wurde am Freitagabend groß gefeiert. Bei Snacks und kühlen Getränken konnten sich die zahlreichen Gäste über Produktinnovationen bei Fernsehern und Waschmaschinen informieren.

Seit einem Vierteljahrhundert begleitet das Familienunternehmen den technischen Wandel. Der Traum von der Selbstständigkeit – das hat Lothar Dähn im Jahre 1992

dazu bewegt, sein eigenes Elektrofachgeschäft zu eröffnen. Gemeinsam mit seinem langjährigen Mitarbeiter Thomas Röber hat er eine stabile Stammkundschaft aufgebaut, die ihm auch nach dem Umzug in die Stöckelstraße treugeblieben ist. 25 Jahre später führt nun sein Sohn das Geschäft im Permoser Eck. Auch in Zukunft will EP:Dähn an dem bewährten Konzept „Innovation und Tradition“ festhalten.

„Wir wollen natürlich noch mehr unsere Kunden binden, das ist nach wie vor für uns sehr wichtig,“ so Inhaber André Dähn.

Alle Informationen und eine detaillierte Beratung erhalten Sie montags bis freitags von 09-18 Uhr und samstags von 09-12 Uhr in der Volksgartenstraße 53-55.