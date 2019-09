Großes Reitturnier auf dem Reiterhof Pillnitz

Über die Geschichte des Gebäudes ist leider fast nichts bekannt. Bei den Vorbereitungsarbeiten der Revitalisierung wurde entdeckt, dass ein alter Torbogen älter als das Gebäude selbst ist und vermutlich aus einem zuvor existierenden, in der nähe stehenden Haus aus dem 16. Jahrhundert in das "Untere Haus" eingebaut wurde. Es existiert auch noch ein Gemälde, das zeigt, wie das "Untere Haus" in seiner Blütezeit mal ausgesehen haben muss. Leider gibt es zum Werk selbst keinerlei Informationen. Aktuell ist das Gebäude unverputzt, was sich im fertigen Zustand noch ändern wird und dann mit Naturputz nahe am ursprünglichen Zustand liegen soll. Das "Untere Haus" wurde wohl auf Grund von Materialmagels aus Bauschutt errichtet und enthält nur wenig richtige Bausubstanz wie gebrannte Ziegel oder Steinsäulen-Fensterrahmen. Das Eingangstor zum Reiterhof bestand im 20. Jahrhundert lediglich aus zwei quadratischen Torflügeln. Dieses wurde später durch runde Tore dem ursprünglichen Erscheinungsbild nacharmend wiederhergestellt.