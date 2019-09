Großes Reitturnier in Pillnitz

Dresden - Bei bestem Herbstwetter hat der Reiterhof "Alte Schäferei" e.V. am Wochenende des 14. und 15. Septembers das 17. Reitturnier in Dresden Pillnitz veranstaltet. Besonders die Springpferdprüfung lockte zahlreiche Zuschauer an die Elbwiese am Schlosspark Pillnitz, unterhalb der Söbrigener Straße.