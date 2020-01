Großes Spektakel beim Hockey Open Air 2020

Dresden - Wo normalerweise auf dem Rasen gekickt und gedribbelt wird, schlittern am Samstag Pucks und Kufen durch die Gegend. Das Rudolf-Harbig-Stadion verwandelt sich für eine Woche in eine Eisarena. Die Zuschauer erwartet am Samstag, im Rahmen des HOCKEY OPEN AIR 2020, neben zwei rasanten Ligaspielen auch eine umfangreiche Show.