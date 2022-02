Großprojekt für neue Eigenheime

An der Tauchauer Straße und dem Künstlerbogen im Leipziger Osten hat die Firma laut eigenen Angaben insgesamt sechs Hektar Bauland erworben. Nach letzten Abstimmungen mit der Stadt sollen die Bauarbeiten bereits im zweiten Halbjahr 2022 starten können. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Dieses Bauland soll eine der letzten Flächen im Leipziger Stadtgebiet sein, auf dem noch eine größere Anzahl an Eigenheimen für Familien entstehen können, so Bonava Regionsleiter Frank Schwennicke.