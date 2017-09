Grün-Weißer Wahnsinn – Favorit Flensburg klar geschlagen

Leipzig – Was für ein Spiel. Dem SC DHfK gelingt die große Überraschung, der klare Favorit aus dem Norden muss ohne Punkte zurück nach Flensburg fahren.

© Sachsen Fernsehen

Der SC DHfK setzt sich in einem unglaublich starken Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 25:22 (13:10) durch. In einer starken ersten Halbzeit brillierten vor allem Torwart Milos Putera, ebenso wie die Reihe vor dem Tor. Die gesamte Abwehr des SC DHfK bereitete den Angriffen der Flensburger oftmals ein jähes Ende bereitete. Angepeitscht vor heimischer Kulisse konnten sich die Grün-Weißen eine 5 Tore Führung erarbeiten, die Flensburger haben zu diesem Zeitpunkt knappe 8 Minuten kein einziges Tor mehr erzielt. Besonders in der Offensive überzeugte Linksaußen und Lukas Binder-Ersatz Yves Kunkel, welcher mit zahlreichen Geniestreichen die Flensburger Abwehr überwinden konnte.

Nach einer starken ersten Halbzeit konnten die Leipziger nicht ganz so davonstürmen wie am Anfang, auch einige Fehler schlichen sich in das Spiel der Mannschaft von André Haber ein. Am Ende schien die Luft raus zu sein, der Sieg in Gefahr. Nach einer Auszeit durch Cheftrainer Haber und einem erneuten enormen Energieschub seitens der rund 4.000 Zuschauer traf in den letzten 5 Minuten doppelt in blaue, und Schlussmann konnte drei Flensburger Angriffe abwehren.

Was für ein Spiel.