Grünau in Wort und Bild – Buch zu Raster Beton erschienen

So sieht es aus, das Buch zum Festival. Druckfrisch liegt es in den Räumen des Vereins D21 Kunstraum aus. Maßgeblich daran beteiligt waren natürlich die Organisatoren von Raster Beton Juliane Richter und Hannah Sieben. Schon von Anfang an war klar, dass es zum Projekt eine Publikation geben soll, nach mehr als einem Jahr ist es nun soweit. Ein Kapitel widmet sich ausschließlich Raster Beton, in vier weiteren geht es um die Geschichte von Grünau und mögliche Zukunftsperspektiven. Verschiedene Gastbeiträge von Experten beleuchten auch andere Großwohnsiedlungen. Außerdem konnte für das Buch der sehr bekannte Grünauer Fotograf Harald Kirschner gewonnen werden.