Grünau: Notaufnahme im Robert-Koch-Klinikum geschlossen

In einer Mitteilung heißt es: "Wir bedauern diesen Schritt sehr, müssen aber zugunsten der Versorgung der steigenden COVID-19 Patientenzahlen diesen Weg gehen. Unser medizinisches Personal aus dem Robert-Koch-Klinikum unterstützt nun am Standort Eutritzsch die Kolleginnen und Kollegen, die seit Frühjahr unter einer enormen Belastung stehen. Die Geschäftsführerin des Klinikums, Dr. Iris Minde, dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren "unermüdlichen und professionellen Einsatz in dieser außergewöhnlichen Situation“.