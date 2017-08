Grünauer stellen ihre Fragen an Bundestagskandidaten

Grünauer fordern mehr Sicherheit

Für das Sommerinterview haben wir uns auf Grünaus Straßen einmal umgehört, welche Themen die Leipziger Bürger im Wahlkreis von Dr. Thomas Feist am Meisten bewegen und wo Sie sich mehr Veränderung wünschen. Die Hauptaspekte liegen in dem Wunsch nach mehr Sicherheit, gerade für ältere Menschen. Feist fordert daraufhin, dass die Polizei personell gestärkt wird und auch das Thema Videoüberwachung öffentlicher Plätze mehr in den Fokus rückt.