„Grünauer Welle“ feiert Geburtstag – Rabatt für Gäste

Leipzig - Am 20. März 1999 ist in Grünau das Sport- und Freizeitbad "Grünauer Welle" eröffnet worden. Seitdem kamen rund 3,1 Millionen Gäste die Schwimmhalle an der Stuttgarter Allee. Anlässlich des Jubiläums gibt es für alle Badegäste am kommenden Mittwoch einen Rabatt.