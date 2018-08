Gründerinnenpreis geht in nächste Runde

Für die Bewerbung spielen neben wirtschaftlichen Kennzahlen zur Firma auch das unternehmerische Handeln und soziales Engagement eine Rolle. Der erste Platz ist mit 5.000 Euro Preisgeld, der zweite Platz mit 1.000 Euro dotiert und wird zum inzwischen elften Mal vom Sächsischen Ministerium für Gleichstellung und Integration verliehen. Ziel ist es, Unternehmensnachfolgerinnen und Existenzgründerinnen stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und beeindruckende Persönlichkeiten auszeichnen. Die Gründerinnen zeigen, "dass sich gute Geschäftsideen auf dem Markt durchsetzen und haben eine große Vorbildfunktion für viele Frauen und Mädchen, die noch vor dem Schritt in die Selbstständigkeit stehen", so Ministerin Petra Köpping.