Grüne für Maskenpflicht in Innenräumen auch nach dem 2. April

Sachsen- Die Grünen im Sächsischen Landtag sind für eine Fortsetzung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen auch nach Ende der aktuellen Corona-Schutzverordnung am 2. April. Der Wegfall dieser Schutzmaßnahme sei angesichts der Lage «keine gute Idee», erklärte die Landtagsabgeordnete Kathleen Kuhfuß am Dienstag in Dresden: «Die Infektionszahlen sind nach wie vor in Sachsen sehr hoch und damit auch die Behandlungszahlen in den Arztpraxen und Krankenhäusern. Die Überlastungsstufe auf den Normalstationen hat schon seit längerem die Marke von 1300 überschritten.» Zudem sei die Belastung in den Kliniken durch fehlendes Personal sehr hoch. «Wenn wir uns selbst ernstnehmen wollen, dann sollten wir bei dem bleiben, was beim Erreichen der Überlastungsstufe angesagt ist», betonte die Politikerin. Die FFP2-Masken seien nachweislich ein wichtiges und effizientes Mittel, um Infektionen zu verhindern. Die Masken seien von den meisten Bürgern akzeptiert. «Corona ist nicht vorbei. Es werden noch zwei bis drei Wochen hohe Inzidenzen erwartet mit meist milden Verläufen.» Der Landtag habe die Möglichkeit, die epidemische Lage erneut festzustellen, sollte es erforderlich sein. Es gelte einer erneuten Überlastung des Gesundheitssystems vorzubeugen. (dpa)