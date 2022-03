Grüne gegen weitere Lockerungen bei Corona-Schutzmaßnahmen

Sachsen-Die Grünen warnen angesichts rasant steigender Corona-Zahlen vor weiteren Lockerungen und einer faktischen Aufgabe aller Schutzmaßnahmen in Schulen und Kitas. Die Landtagsabgeordnete Christin Melcher hielt das am Dienstag für «nicht zu verantworten». Ihre Partei sehe vor allem die geplante Abschaffung der Maskenpflicht auch auf Schulfluren kritisch. Melcher verwies auf die Situation in ihrer Heimatstadt Leipzig. Dort würden die Infektion en an Kindertageseinrichtungen und Schulen wieder spürbar zunehmen. Die Corona-Inzidenz in Sachsen war am Dienstag erneut gestiegen. Landesweit betrug sie laut Robert Koch-Institut 1834,8. (dpa)