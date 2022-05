Grünflächenamt pflanzt tausende Bäume

Chemnitz- Das Grünflächenamt der Stadt Chemnitz pflanzt in diesem Frühjahr 400 Bäume im Stadtgebiet und weitere 6.000 im Stadtwald. In öffentlichen Grün- und Parkanlagen werden im Mai an 18 verschiedenen Standorten insgesamt 74 neue Bäume in die Erde gebracht.

© Anja Schneider

Es handelt sich dabei um Ersatzpflanzungen für Fällungen aus Sicherungsgründen und um Neupflanzungen zur Aufwertung von Grünanlagen. Davon profitieren u.a. der Stadtpark, der Küchwaldpark, der Lessing- und der Falkeplatz sowie der Schloßteichpark. Bereits jetzt gibt es rund 4000 Jungbäume im gesamten Stadtgebiet. Jedes Jahr kommen bis zu 300 Jungbäume hinzu.