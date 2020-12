Grüße von der Striezeltanne #8

Mit den „Grüßen von der Striezeltanne – Advent in der City“ werden vom 1. bis 24. Dezember 2020 täglich vorweihnachtliche Grüße vom Dresdner Altmarkt und aus der Altstadt gesendet. An dem Ort, wo eigentlich der Striezelmarkt und weiteres vorweihnachtliches Treiben stattfinden würde, erzählen Dresdnerinnen und Dresdner, Vertreterinnen und Vertreter aus Stadtverwaltung, Einzelhandel und die Innenstadtkirchen, was ihnen in der bevorstehenden Adventszeit wichtig ist und Hoffnung schenkt.

"Grüße von der Striezeltanne - Advent in der City" ist eine Gemeinschaftsaktion der Landeshauptstadt Dresden, des Citymanagements Dresden e. V. und der Dresdner Kirchen in Zusammenarbeit mit Sachsen-Fernsehen.