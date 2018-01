Grütznickels Scheune – hervorragende Küche in traditionsreichem Ambiente

In Grütznickels Scheune, nur wenige 100 Meter von der B 169 entfernt, erwartet den Gast eine urige Atmosphäre gepaart mit einer hervorragenden Küche. Die Scheune, in der sich die Gaststätte befindet, ist Teil eines Vier-Seiten-Hofes. Auf den Gast warten neben einer reichhaltigen Auswahl an Speisen und Getränken auch verschiedene Räume.

In der, mit viel Liebe zum Detail eingerichteten, Tenne, gibt es auch den Heuboden direkt darüber. Urig gemütlich präsentiert sich dieser Gastraum, der in jeder Ecke und jedem Winkel immer wieder mit Details überrascht.