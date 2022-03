Grundsatzbeschluss zum Neubau des Busbahnhofes

Chemnitz- Der Zentrale Omnibusbahnhof in Chemnitz wird nach dem Jahr 2025 am Standort Bahnhofsvorplatz und der Fernbusterminal bis zum Jahr 2024 am Standort Dresdner Straße neu errichtet. Das hat der Stadtrat beschlossen. Mit dem Fernbusterminal soll bis zum Kulturhauptstadtjahr ein neuer und moderner Verknüpfungspunkt fertiggestellt werden. Die Finanzierung des Terminals kann – anders als der Neubau des Busbahnhofes – aus dem Budget des Tiefbauamtes sichergestellt werden. Für den Neubau des Omnibusbahnhofes sind weitere Abstimmungen mit den Beteiligten notwendig, teilte die Stadt mit. Ebenso muss der Fördermittelantrag angepasst werden, dies erfordere eine längere Projektlaufzeit.