Grundschüler setzen sich gegen Gewalt ein

Hier auf dem Pausenhof der August -Bebel Grundschule sind die Pausen entspannt, sowohl für die Erzieher als auch für die Schüler selbst. Nur selten kommt es zu Hänseleien und körperlichen Auseinandersetzungen.

Damit das auch so bleibt, nahm die Schule bereits zum zweiten Mal an dem Verhaltenscoaching"!Respect" teil. Am Donnerstag standen dabei vor allem die Erstklässler im Vordergrund.

Auf spielerische Weise wurde den Kids gezeigt, wie sie Probleme auf dem Schulhof, mit Worten lösen und nebenbei wurde sich natürlich auch viel bewegt.