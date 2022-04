Grundsteinlegung für das neue Veraltungszentrum in Dresden

Bei der Grundsteinlegung am Samstag wurde eine Zeitkapsel eingemauert. Oberbürgermeister Dirk Hilbert, Dr. Peter Lames, Beigeordneter für Finanzen, Personal und Recht haben gemeinsam mit Axel Walther, Geschäftsführer der Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG, und Jörn Beckmann, Mitglied des Vorstandes der Ed. Züblin AG, die Zeitkapsel mit aktuellen Dokumenten und Zeitzeugnissen gefüllt. Anschließend wurde die Zeitkapsel mit Segenssprüchen in den Grundstein gelegt.

Außerdem wurde erstmals auch ein digitaler Grundstein gelegt, bei dem die Menschen ihre Wünsche und Hoffnungen sowie ihre Bedenken für die Zukunft äußern konnten. Dazu konnten nach der Grundsteinlegung kurze Videos aufgenommen werden. In 25 Jahren soll der digitale Grundstein wieder geöffnet werden. Dann könne man sehen, „ob sich unser ‚Platz für Zukunft‘ so entwickelt hat, wie wir es uns gewünscht haben“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert.