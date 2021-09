Grundstückspreise in Sachsen ziehen an

Vor allem das Ballungsgebiet um Leipzig, aber auch die nordsächsische Region ist besonders beliebt. Je elf Prozent der in Sachsen getätigten Verkäufe erfolgten in diesen Regionen. Die Stadt Dresden hingegen verzeichnete lediglich vier Prozent. Aufgrund der hohen Nachfrage, stiegen die Grundstückspreise besonders in Leipzig enorm. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Messestadt liegt mittlerweile bei 466 Euro. Das ist mehr als zwanzigfach so hoch wie im Vogtland, wo der die gleiche Fläche noch für 23 Euro erworben kann. Insgesamt wurden in Sachsen 8,5 Millionen Quadratmeter veräußert. Hierbei lag der Durchschnittspreis von rund 83 Euro mit knapp einem Fünftel über dem des Vorjahres.