Dynamo Tankstelle sammelt Spenden für krebskranke Kinder

Mit diesem Abend startet Sie voller Elan in das dritte Mutperlenjahr und hofft auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Unterstützer des Mutperlenprojekts. Jeder, der das Projekt unterstützen möchte, kann es an diesem Abend näher kennenlernen und gleichzeitig spenden. Das Eintrittsgeld fließt zu 100 Prozent in das Projekt. Mit dem Geld werden vom Sonnenstrahl e.V. Mutperlen für krebskranke Kinder gekauft. Jede Perle spiegelt eine Etappe ihrer Therapie wider und soll den Kindern Mut machen.