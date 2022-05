Gut 1000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst im Warnstreik

Aktionen hatte es demnach unter anderem in Chemnitz, Dresden, Leipzig, Halle, Dessau, Erfurt und Gotha gegeben. Allein in Dresden waren 80 Prozent der Einrichtungen betroffen, in Leipzig blieben 80 Kitas und Horte geschlossen und boten lediglich eine Notbetreuung an. Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 25. Februar mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände unter anderem über Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst. Neben besserer Bezahlung fordern sie Verbesserungen für Kita-Leitungen, Qualifizierung und genug Zeit für Tätigkeiten außerhalb der reinen Betreuungszeit. (dpa)