Gute Konjunktur im ostsächsischen Handwerk hält an

Zugleich drängt sie auf die zügige Umsetzung der zentralen Berufsschulnetzplanung, die in der Schulgesetznovelle mit dem Umsetzungsziel August 2018 vorgesehen ist, von Kultusminister Christian Piwarz aber jüngst erst für 2025 angekündigt wurde. Auch auf das im Koalitionsvertrag verankerte Azubi-Ticket will das ostsächsische Handwerk nicht länger warten und fordert eine zeitnahe Einführung.

Um die Dringlichkeit des Anliegens zu unterstreichen, hatte bereits im März die Vollversammlung der Handwerkskammer Dresden die Forderung nach einem „Pakt zur Stärkung der dualen Ausbildung“ beschlossen. Dieser fasst in sieben konkreten Punkten die wichtigsten Erwartungen an die sächsische Bildungspolitik zusammen.

Studie zum sächsischen Schulwesen durchgeführt

Darauf aufbauend hat die Handwerkskammer Dresden gemeinsam mit dem Leipziger Institut IM Field im April eine Telefonumfrage unter 500 Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren in Ostsachsen zur Einschätzung von Gymnasium und Oberschule durchgeführt. Diese Befragung soll fortan jährlich durchgeführt werden. „Wir haben uns ganz bewusst zu diesem Schritt entschieden, denn es handelt sich hier klar um ein gesamtgesellschaftliches Thema, das sich unmittelbar auf das Handwerk auswirkt“, so Jörg Dittrich, Präsident der Handwerkskammer Dresden, und erinnert an die Regierungserklärung von Ministerpräsident Michael Kretschmer am 31. Januar 2018. In dieser hieß es u. a.: „Unsere Oberschulen sind Talentschmieden für die Praxiselite und den Fachkräftenachwuchs, Partner für Handwerk und Mittelstand, und deshalb wichtiger denn je.“

Doch wie die Befragung zeigt, bedarf es in der Realität der Weiterentwicklung der Oberschule: Statt auf die Oberschule will die Mehrheit der Viertklässler aufs Gymnasium. Die von der Handwerkskammer Dresden beauftragte Studie gibt ein Gefühl, warum das so ist. Nur 22 Prozent bewerten die Vermittlung von Allgemeinwissen an den sächsischen Oberschulen als sehr gut oder gut2. Auch nur 28 Prozent der Befragten beurteilen die Vorbereitung auf das Berufsleben an den Oberschulen als sehr gut oder gut. Bei beiden Punkten gibt es deutlich Luft nach oben.