Sachsen- Köllmichen, unweit gelegen von Mutzschen, ist eigentlich ein beschaulicher Ort. 11 Einwohner leben hier 364 Tage im Jahr in relativer Ruhe. Warum an einem Tag im Jahr tierischer Ausnahmezustand in Köllmichen herrscht, haben unsere Kollegen von Muldental TV für Sie herausgefunden.