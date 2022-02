Plauen- Am 14. Februar ist Valentinstag. Als Zeichen der Liebe werden an diesem Tag gern Blumen oder kleine Präsente verschenkt. Vielleicht ist auch ein gutes Essen in schönem Ambiente in diesem Jahr eine Idee?

Plauener Händler haben diesen besonderen Tag genutzt, um besondere Angebote von 80 Plauener Unternehmen und Händlern auf dem Portal zu vereinen. Auch Plauener Gastronomen bieten ihren Service an wobei die Menüs auf Bestellung auch nach Hause lieferbar sind.