In Leipzig greifen ab diesen Dienstag wieder härtere Corona-Maßnahmen. Grund ist die Überschreitung der Inzidenz über zehn an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. So müssen beim Einkaufen, in Kulturstätten, in Innenräumen von Lokalen sowie bei Messen und Kongressen wieder Masken getragen werden. Außerdem sind Treffen auf zehn Personen beschränkt. In der Innengastronomie und beim Besuch von Schwimmbädern und Saunen müssen Kontakte erfasst werden.