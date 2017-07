Haftbefehl gegen Brandstifter erlassen

Mittweida/Chemnitz – Gegen den am Mittwoch vorläufig festgenommenen Brandstifter aus Mittweida wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Damit folgte das Amtsgericht Chemnitz dem Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

© Härtelpress