Hakenkreuzschmiererei an Brücke in Reichenbach

In Reichenbach haben Unbekannte verfassungsfeindliche Zeichen und Parolen an eine Brücke gesprüht. Laut Angaben der Polizei, ist die Brückenunterführung am Oberneumarker Weg mit verfassungsfeindlichen Schriftzügen und zwei Hakenkreuzen beschmiert worden. Eine Fläche von fast vier Quadratmetern nimmt das rot-schwarze Graffiti ein. Die Tat soll sich zwischen dem 13. Februar und dem 14. Februar 16:30 Uhr zugetragen haben. Bürger, die etwas verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten dies bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0375 428 4480 zu melden.