Halbzeit bei den Filmnächten

Chemnitz- Die Organisatoren der Filmnächte Chemnitz haben nach der Halbzeit eine erste Bilanz gezogen.

Demnach sind seit dem 29. Juni bereits rund 10.000 Besucher auf den Theaterplatz gekommen. Auch für den August werden mehr Gäste erwartet als im vergangenen Jahr. Denn für viele Vorstellungen gibt es schon jetzt nur noch wenige Tickets.

Das nächste große Highlight steht bereits am Samstag, mit der beliebten Dirty Dancing Nacht an. Und am 7. August besucht Fernsehstar Bjarne Mädel die Filmnächte zur Großen Tatortreiniger-Seriennacht.

Welche Highlights bis zum 2. November noch im Programm stehen, finden Sie unter www.filmnaechte-chemnitz.de.