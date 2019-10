Halloween in der Messestadt: Hier könnt Ihr heute Abend feiern

Doch auch für die, die keine Lust auf Verkleidungen haben ist gesorgt. Wer will, kann im IFZ zur Clubnacht "Ancient Methods" oder in der Distillery zum "Wednesday Rave" vorbei gucken. Hier kann wieder bis in die frühen Morgenstunden getanzt werden, wenn die ersten Sonnenstrahlen das Dunkel aus der Messestadt vertreiben.