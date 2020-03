Hamsterkäufe wegen Corona-Virus sind unnötig

Dresden - In diesen Tagen sind in vielen sächsischen Städten die Regale der Supermärkte und Drogerien leer. Die Menschen sorgen sich wegen des Corona-Virus' und kaufen auf Vorrat. Ein Fehler, wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping bestätigt. Denn anders als in den asiatischen Ländern nimmt der Corona Virus in Deutschland bisher einen anderen Verlauf. Stattdessen sollten die Sachsen auf die Hygiene achten. Also: Hände gründlich waschen und bei Erkältungskrankheiten die Niesettikette einhalten.