Hand ab bei der Nachtschicht! Und 1. Kinderfestival in Dresden

In der neuen Nachtschicht-Folge hat Sophia Matthes den unglaublichen Zauberer Zafetti aus der Dresdner Neustadt zu Gast. Zafetti bringt seine eingesammelten Kuriositäten aus allen (un)erdenklichen Ecken unseres Kosmos mit. Außerdem im Curry & Co. dabei: Diana Helbig vom Mutzelhaus - sie hat das 1. Kinderfestival in Dresden organisiert. Das Tohuwabohu findet am 15. und 16. September auf einer Fläche von über 30.000 qm im Ostrapark statt. Das Festival ist für Kids von 3 bis 10 Jahren und ihre Familys geeignet. Mehr in der Nachtschicht-Folge: