Hand in Hand mit Sinti und Roma

Wie viele Sinti und Roma in Sachsen leben, ist unklar. Im Freistaat nehmen sich Vereine und Organisationen der Probleme dieser Menschen an. Einen Landesverband, wie in anderen Bundesländern, gibt es hier jedoch nicht. Kathrin Krahl, Veranstalterin und Projektleiterin von RomaRespekt freut sich über eine rege Teilnehmeranzahl.

Ich freue mich, dass sich hier sehr viele Leute angemeldet haben, die beruflich mit Roma und Sinti in Sachsen im Kontakt stehen. Anscheinend gibt es Fragen und die möchten wir gerne beantworten.