Handball-Bundesligen verlängern Pause bis 16. Mai

Dresden - Aufgrund der Corona-Pandemie ruht der Spielbetrieb in den deutschen Handball-Ligen jetzt bis zum 16. Mai. Welche Auswirkungen dies auf die Vergabe des Meistertitels und damit verbunden auf die Teilnahme an internationalen Wettbewerben hat, ist bisher noch unklar. Im Falle eines Saisonabbruchs soll es aber keine Absteiger, sondern nur Aufsteiger in die Saison 2020/21 geben. Der HC Elbflorenz begrüßt diese Entscheidung.