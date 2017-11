Chemnitz – Der HV Chemnitz verliert das Heimspiel gegen den HC Leipzig.

Am Sonntagnachmittag ging es in der Sachsenhalle in Chemnitz heiß her: Die Drittliga-Handballerinnen des HV Chemnitz hatten die Spielerinnen des HC Leipzig zu Gast.

Die Vierten in der Tabellenliste konnten das Spiel letztlich klar mit 23:32 für sich entscheiden.