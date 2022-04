Handball: Leipziger Heimsiegserie durch Löwen beendet

Die grün-weißen Messestädter kamen vor allem nicht am gegnerischen Keeper Appelgren vorbei. So stand es in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich 6:11. Allerdings bewiesen die Spieler des SC DHfK unter Cheftrainer André Haber Kampfgeist und konnten sich während der gesamten Partie immer wieder nah an den Gegner herankämpfen. Trotzdem reichte es auf Grund der 16 Paraden Appelgrens am Ende nich für einen Sieg. Bester Werfer Leipzigs und auch des gesamten Spiels war Sime Ivic mit 7 Toren. Der nächste Gegner des SC DHfK Leipzig heißt Stuttgard und das Spiel findet am 01.05.2022 statt