Handball Nachwuchsturnier: Erfolg für SC DHfK Jugend

Leipzig- Am 28. und 29.9.2021 fand erneut das alljährliche Nachwuchsturnier der SC DHfK Handballakademie, das DHL LE Open, statt. In drei Altersklassen traten je sechs Teams gegeneinander an. Auch aus Tschechien nahmen wieder zwei Mannschaften teil, Dukla Prag und Nove Vesli. Die A- und C-Jugend der grün-weißen Leipziger schafften es auf den 1. Platz, die B-Jugend erreichte einen guten 2. Platz.