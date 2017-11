Handball war noch nie so beliebt – Zuschauerrekord bei Derbysieg gegen Eisenach

Zwar hatte der HC nach der Auszeit zum 8:3 getroffen, die Dresdner fabrizierten in der Folge aber einige leichte Fehler, welche die Thüringer nutzen. Zudem gelang es dem HC nicht die 7 gegen 6 Situationen zu verteidigen. So konnte der ThSV in weniger als 4 Minuten ausgleichen, denn in der 17. Minute traf Daniel Luther aus dem Rückraum zum 8:8. Gabriel De Santis erlöste dann den HC mit einem „Laser“ von Halbrechts (9:8). In den verbleibenden Minuten der 1. Halbzeit legte der HC immer vor und der ThSV zog nach. So führten die Dresdner durch einen Überzahltreffer durch Julius Dierberg zur Pause mit 14:13. Vor allem beim Überzahlspiel agierten beide Teams auch über die 1. Halbzeit hinaus sehr abgezockt.

Beide Teams begannen die 2. Halbzeit etwas fehlerhaft. So konnte Eisenach erst in der 34. Minute treffen (14:14) und der HC eine Minute später zum 15:15. Im Weiteren Verlauf blieb die Partie eng und die Thüringer immer an den Dresdnern dran. In der 40. Minute wurde diese Hartnäckigkeit belohnt und der ThSV konnte das erste Mal in Führung gehen (17:18), als Rechtsaußen Willy Weyhrauch einen geklauten Ball selbst per Konter verwandelte. Als Duje Milijak in der 41. Minute für den ThSV zum 18:19 traf, war dies schon die letzte Führung für den Gast. Kurz danach sah Miljak die Rote Karte, da er den schnellen Torabschluss der Dresdner auf das leere Tor des ThSV regelwidrig verhinderte und dafür seine dritte Zeitstrafe erhielt.