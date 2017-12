Handball-WM der Frauen startete in Leipzig

Leipzig – An Freitagabend war es soweit. Die Frauen der deutschen Handball-Nationalmannschaft starten im Eröffnungsspiel gegen Kamerun in die heimische WM. Loss ging es um 19 Uhr in der Arena Leipzig.



Angeführt wird die Mannschaft von Kapitänin Anna Loerper und Torfrau Clara Woltering, die bereits zum achten Mal an einer Handball-WM teil nimmt. In der Vorrunde spielen die Frauen innerhalb von sieben Tagen gegen Südkorea, Serbien und China. Am 8. Dezember geht es gegen die Niederlande – den schwersten Gegner in der Vorrunde. Die Chancen, dass unsere Frauen ins Achtelfinale kommen, stehen sehr gut, denn die besten vier aus jeder Gruppe kommen eine Runde weiter.