Handballer vor Heimspiel

Dem HC Elbflorenz steht eine schwere Aufgabe bevor, denn am Freitag kommt mit dem TV Emsdetten ein starker Gegner in die Ballsportarena. Besonders der Dresdner Rückraum wird gefordert, da hier immer noch drei Stammspieler fehlen. Trainer Rico Göde geht nach den dramatischen und wechselreichen letzten Spielen, bei denen mit Sieg, Unentschieden und Niederlage alles dabei war, kämpferisch in die Partie. Anwurf ist am Freitag um 19:30 Uhr in der Ballsportarena Dresden.