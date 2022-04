Handelsverband: Viele Kunden tragen freiwillig Maske beim Einkaufen

Die Maske werde aktuell von nicht wenigen Kunden noch freiwillig getragen, sagte René Glaser, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Sachsen, am Donnerstag. «Zahlreiche Kunden handeln aber auch situativ und setzen die Maske auf, wenn es im Geschäft enger und die Kundenfrequenz höher wird oder die Verkaufsfläche kleiner ist.» Darüber hinaus achteten die Kunden, die keine Maske mehr tragen, nach Einschätzung des Verbandes mehr auf den Abstand.

In Sachsen war die Maskenpflicht in Geschäften am Sonntag nach rund zwei Jahren gefallen. Der Einzelhandel hatte nach Angaben Glasers unter der Corona-Pandemie schwer gelitten.