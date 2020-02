Freikarten zum handgemacht Kreativmarkt in Chemnitz

Chemnitz – Am 8. und 9. Februar gastiert der handgemacht KREATIVMARKT in der Messehalle in Chemnitz.

© www.kreativmaerkte.de

Der handgemacht Kreativmarkt in der „Stadt der Moderne“ – Chemnitz. Der Marktplatz für alle Kreative, die sich für Design & Upcycling Produkte interessieren. Nicht nur Selbermachen ist IN sondern auch Handgemachtes Kaufen ist angesagt! “Handgemacht” ist der Kreativmarkt für die ganze Familie, für Menschen, die Produkte jenseits der Stange suchen, für “Handarbeitsfans”, die nach neuen Ideen und Inspiration suchen. Hier ist der Raum für Individualisten, Designer und Selbermacher. Hier kann nach Herzenslust gestöbert, gesucht und bewundert werden. Von hochwertig gearbeiteten Einzelstücken bis hin zu individuellen Dingen – hier findet jeder was! Geboten wird eine riesige Auswahl an Baumwoll-, Jersey- und Leinenstoffen, Bänder, Borten, Knöpfe, Künstlerbedarf, Garnen und vielem mehr. Strickerinnen und Häkelbegeisterte erwartet ein reichhaltiges Sortiment an hochwertigen Garnen, Fasern, schönen Materialien, Nadeln und umfangreiches Zubehör. Die Bühne für Maschenträume und Farbenrausch wird das Herz eines jedes DIY-Fans zum Glühen bringen. Rund 180 Kreative aus der Region und ganz Deutschland bieten mit Herzblut hergestellte Handmadeprodukte und Material zum Selbermachen an. Schauvorführungen und Mitmachaktionen sorgen für Unterhaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Aussteller bieten kostenlose DIY-Aktionen für Groß und Klein an. Kulinarische Leckereien runden das Angebot ab. Gewinnspiel Mit freundlicher Unterstützung des Veranstalters Kreativmärkte verlosen wir 5×2 Freikarten für den Messebesuch am kommenden Wochenende. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Termin „handgemacht“-Kreativmarkt in der Messe Chemnitz

Am 8. und 9. Februar 2020 Eintritt: 5,- Euro / Kinder bis 14 Jahre frei

Schüler/Studenten/Schwerbehinderte 3,- Euro Marktzeit:

Samstag, 08.02.2020, 11.00 bis 18.00 Uhr

Sonntag, 09.02.2020, 10.00 bis 17.00 Uhr

Weitere Infos unter: www.kreativmaerkte.de und www.facebook.com/events/2442948599117993/