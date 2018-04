Handwerk – guter Start ins Ausbildungsjahr

Dresden - Das Handwerk in Ostsachsen ist mit guten Zahlen in das Ausbildungsjahr 2018 gestartet. Die Handwerksbetriebe in den Landkreisen Meißen, Bautzen, Görlitz, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in der Landeshauptstadt Dresden haben bereits jetzt (Stand 27. April) mit 430 jungen Frauen und Männern einen Ausbildungsvertrag fest vereinbart.