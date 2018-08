Handwerk hat auch in Zukunft goldenen Boden

Wie gut werden künftige Lehrlinge auf ihre Ausbildung vorbereitet? Was muss dahingehend in Schule und Berufsschule verbessert werden? Wie wird das neue Bildungszentrum der Handwerkskammer Dresden ausgerichtet? und wo sieht der Präsident der der Handwerkskammer Dresden das Handwerk in Zukunft stehen? Unter anderem diese Fragen werden hier geklärt.