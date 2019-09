„Handwerk hat goldenen Boden“ – Tag des Handwerks 2019

„Handwerk hat goldenen Boden“ Eine Redewendung die bis heute ihre Gültigkeit bewahrt. So sind die Hintergründe für den sprichwörtlich "goldenen Boden" den meisten jungen Menschen doch unbekannt. Viele kennen die Vorteile einer handwerklichen Ausbildung nicht. Mit rund 130 Ausbildungsberufen ist das Handwerk äußerst vielfältig aufgestellt. Beste Zukunftschancen also, denn einerseits sind handwerkliche Fachkräfte gesucht und andererseits werben viele Betriebe um qualifizierte Nachfolger. So auch am Samstag beim Tag des Handwerks auf dem Augustusplatz.